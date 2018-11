Amianto sul pavimento Evacuata un'aula della scuola materna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - C’è la presenza di amianto, riscontrata dalle analisi del dipartimento prevenzione dell’Asur di Pesaro, nella pavimentazione di un’aula destinata alla scuola materna al piano terra della sede di via Sassari ad Ascoli. Una conferma, a seguito di un primo sopralluogo per i prelievi di campioni, che ha subito fatto scattare un’ordinanza del sindaco per vietare l’utilizzo di quel locale. Quindi, nessuno potrà utilizzare quell’aula fino all’intervento di bonifica e rimozione dell’amianto. Nel frattempo, hanno invece dato esito negativo le analisi effettuate sulla pavimentazione dell’atrio della scuola. Si attende, inoltre, l’esito delle analisi effettuate sempre dal Dipartimento prevenzione dell’Asur di Pesaro sui campioni prelevati in altri locali della struttura scolastica. Sono state comunicati venerdì scorso, 16 novembre, gli esiti delle analisi del dipartimento di prevenzione dell’Asur Area vasta 5 di Pesaro sui campioni prelevati in un’aula che ospita la scuola dell’infanzia al piano terra della sede di via Sassari. Campionamenti che i tecnici dell’Asur pesarese avevano effettuato lo scorso 3 novembre proprio in quel locale della scuola in zona Tofare.