ASCOLI «La scuola riparte col piede giusto». A confermarlo è l’assessore comunale alla pubblica istruzione Donatella Ferretti che, su indirizzo e in stretto raccordo col sindaco Marco Fioravanti, ha seguito da vicino tutta la fase propedeutica al tradizionale suono della prima campanella, previsto per oggi, nelle scuole comunali. Un ritorno in classe che ha reso necessari proprio a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico, gli ultimi ritocchi, aggiustamenti, tra confronti e soluzioni, per sbrogliare tutte le problematiche dal punto logistico e dei servizi. Come, ad esempio, l’aspetto della riorganizzazione delle mense scolastiche in rapporto al trasferimento degli studenti della scuola di Tofare nella sede di via Sardegna. Un inizio che si preannuncia emozionante soprattutto per quegli alunni della Media Don Giussani che inaugureranno la sede di Monticelli completamente ristrutturata, in coabitazione con gli studenti del nuovo corso universitario di Radiologia (che occuperà quattro aule dell’edificio in via degli Iris).





«Tutto sta procedendo come da cronoprogramma – conferma l’assessore Ferretti riguardo la riapertura dell’anno scolastico – Un anno che si apre con il ritorno degli studenti della scuola di Monticelli nella propria sede dopo sette anni e dopo un intervento completo di ristrutturazione antisismica e di efficientamento energetico. completamente ristrutturata e antisismica. Oltretutto, a completare il quadro, ci sarà anche la presenza all’interno dell’edificio scolastico anche degli studenti del corso universitario di Radiologia che occuperà quattro aule». Sulla presenza di qualche impalcatura e altro materiale del cantiere, l’assessore sottolinea che «l’intervento è stato del tutto concluso e si tratta solo completare la rimozione di materiale in una parte dell’edificio che non viene utilizzata. Complessivamente, c’è stato sempre un confronto collaborativo con dirigenti, docenti e famiglie per rispondere a tutte le esigenze emerse, così come dialoghiamo quotidianamente con le ditte che si occupano del trasporto scolastico e delle mense per garantire al meglio i servizi».

Nuova mensa scolastica in via Sardegna





«Ulteriore novità di questo nuovo anno scolastico – spiega l’assessore comunale all’istruzione - sarà costituita da una nuova mensa scolastica che si sta allestendo nei locali di via Sardegna, laddove al posto degli studenti della Media di Monticelli svolgeranno le attività didattiche gli alunni dell’Infanzia e della Primaria della scuola di Tofare dove entro l’anno si aprirà il cantiere. In via Sardegna c’è già una mensa utilizzata dai bimbi dell’infanzia di San Marcello, ma per potenziare il servizio evitando sovraffollamenti stiamo adeguando altri locali predisponendoli per ospitare una ulteriore sala attrezzata. Dal 13 (oggi, ndr) al 15 settembre il servizio mensa non sarà ancora attivo e verrà assicurato il trasporto per l’uscita alle ore 13. Servizio che, invece, sarà attivo da lunedì 18, temporaneamente nel plesso San Marcello organizzando due turni, mentre, presumibilmente per il 2 ottobre si completeranno i lavori per poter aprire anche la nuova sala mensa».