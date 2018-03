Tornano neve e polemiche Scuole aperte ma semideserte Il sindaco: "Assenze giustificate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - E' tornata la neve sulla provincia di Ascoli con qualche polemica sull'apertura delle scuole. Questa mattina con un bollettino il sindaco Guido Castelli ha comunicato che le scuole restano aperte "ma eventuali assenze degli studenti impossibilitati a recarsi a scuola non saranno tenute in considerazione". Il sindaco di Offida, invece, ha dovuto issare bandiera bianca per le difficoltà di trasporto e ha chiuso la scuola. Quasi tutti gli istituti scolastici dell'Ascolano sono comunque semideserti. Temperature rigide nella notte nei comuni terremotati. Ad Arquata -16 gradi.