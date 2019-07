Ascoli scruta il cielo con le dita incrociate: Quintana a rischio rinvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI- Dita incrociate e un occhio costante all’evolversi delle previsioni del tempo. Il meteo non promette niente di buono per la giornata di domani e i vertici quintanari, sestieri compresi, sono in trepidazione. Il comunicato diramato dal sindaco Marco Fioravanti è chiaro: «il magnifico messere, sentito il presidente del consiglio degli anziani, ha stabilito che la decisione sull’eventuale rinvio della Giostra della Quintana di Sabato 13 (domani), verrà annunciata non prima di domani sera (oggi), quando le previsioni meteo saranno maggiormente attendibili. Se la Giostra dovesse essere rinviata, sarà comunque svolta domenica 14 luglio, come da accordo tra consiglio degli anziani e Comune di Ascoli. Il programma dell’evento rimarrà invariato. Si chiede pertanto a tutti gli operatori, volontari e figuranti di rimanere in attesa solo ed esclusivamente di notizie ufficiali che verranno prontamente diramate dall’Ufficio Quintana».