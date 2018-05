Scoppia la lite in Comune per un post politico su Fb: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un commento sui social network sull’attuale situazione politica provoca una lite furibonda a Palazzo Arengo fra un dipendente comunale e uno di una ditta che fornisce servizi al Comune di Ascoli. Le urla e il trambusto che si è scatenato ieri pomeriggio all’interno di Palazzo Arengo hanno richiamato l’attenzione anche di alcuni dipendenti comunali in servizio in quel momento. Stando a quanto si apprende sembrerebbe che a scatenare il putiferio sia stato un post pubblicato da uno dei due per commentare la difficile situazione e la grave crisi istituzionale che sta vivendo l’Italia in queste ore che non è stato gradito dall’altro.Una diversità di vedute sostenuta con forza da entrambi, senza il minimo tentennamento ribadendo le proprie tesi. Ne è nata una discussione ed un confronto piuttosto acceso. Con il passare dei minuti la situazione si è fatta sempre più difficile. I due, poi, hanno incominciato a scambiarsi insulti reciprocamente fino ad arrivare ad un soffio dal passare dalle parole ai fatti quando gli animi si sono surriscaldati eccessivamente. Temendo il peggio, alcuni dipendenti comunali in servizio in quel momento si sono intromessi cercando di fare da pacieri nel tentativo di far giungere i due a più miti consigli e di riportare la calma. Le urla sarebbero stati udite in molti uffici che affacciano sul giardino interno dell’Arengo. L’acceso confronto si è protratto fino a quando sul posto sono arrivati anche i carabinieri che sono riusciti a riportare la calma e a far ragionare i due contendenti.