Ascoli, scoppia l'incendio sulla collina vicina alla zona residenziale: i vigili del fuoco riescono a salvare le case

ASCOLI - Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito che l’incendio divampato intorno all’ora di pranzo sulla collina nei pressi di Bella Valle potesse avere conseguenze ben più gravi. Per cause che sono ora al vaglio dei vigili del fuoco, introno alle 13,30, si è scoppiato il rogo pochi metri dalle abitazioni presenti nella zona residenziale a poche centinaia di metri dalla Circonvallazione Ovest.

A prendere fuoco sono stati i rovi e le sterpaglie e in pochi minuti le fiamme hanno divorato un bel pezzo di vegetazione. Alcuni residenti del posto, in apprensione, hanno chiamato il numero di soccorso 115 per richiedere l’intervento dei pompieri. La centrale operativa ha inviato sul posto tre mezzi con la squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a circoscrivere le fiamme e ad evitare che anche alcuni alberi potessero andare in fumo. Ci è v oluto più di un’ora prima che l’incendio potesse essere domato e le fiamme completamente spente.

