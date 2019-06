Scoppia un incendio in casa: i vigili del fuoco salvano un anziano invalido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli hanno soccorso un anziano invalido che nel primo pomeriggio era all’interno di un appartamento a Borgo Solestà al cui interno era divampato un incendio. Allarme partito alle 14.30 da alcuni passanti che hanno visto uscire fumo dall'abitazione.Prontamente intervenuti, i pompieri, giunti sul posto con due automezzi, hanno messo in salvo un anziano invalido che era all’interno dell’appartamento per poi consegnarlo alle cure del personale del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Le condizioni dell’anziano non dedetsavano particolare preoccupazione ma è stato precauzionalmente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.