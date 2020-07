Scontro fra auto e moto: due giovani in ospedale

ASCOLI - Spaventoso incidente, ieri mattina, in via Ricci all’incrocio con via della Rimembranza. A farne le spese sono stati due giovani, un uomo e una donna, che erano in sella ad una motocicletta e che a seguito dell’impatto con l’auto sono caduti a terra dovendo poi far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia municipale giunti sul posto per i rilievi di rito. Una Chevrolet Matiz che da Porta Cartara percorreva via Pacifici Mazzoni ha svoltato a sinistra per via della Rimembranza. Proprio in quel momento, dalla zona della Fortezza Pia stava scendendo una motocicletta con in sella i due giovani. Lo schianto è stato inevitabile. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno provveduto a fornire i primi soccorsi alle due persone e anche a regolare il traffico assai sostenuto a quella ora. È stato richiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto una ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha fornito le prime cure ai motociclisti per poi trasportarli al pronto soccorso dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Le condizioni dei due giovani non destavano particolare preoccupazione.

