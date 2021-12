Impianti aperti a Monte Piselli, parte la stagione dello sci. Stabilite le tariffe

ASCOLI - Da oggi parte ufficialmente la stagione sciistica a Monte Piselli. Così come aveva assicurato all’inizio della scorsa settimana Dario D’Agostino della Remigio Group - società che gestisce la stazione sciistica - le piste sono state adeguatamente preparate e battute in maniera tale da poter essere pronti per trascorrere sugli sci le vacanze di Natale.





Verranno offerti tutti i servizi a cominciare dalla seggiovia ed anche dall’apertura del campo scuola di Colle San Giacomo per i più piccoli così come i tanti appassionati avranno anche la possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria qualora se ne fosse sprovvisti. Finalmente, dopo i lavori di ristrutturazione, inoltre, sarà aperto anche il Rifugio delle Tre Caciare nei pressi della partenza della seggiovia all’Intermedia. In questi giorni, il gestore ha lavorato anche per garantire la sicurezza sulle piste da sci con il montaggio delle reti di protezione, a predisporre anche i percorsi per il distanziamento nei pressi degli impianti di risalita nel rispetto delle norme anti Covid ed anche la strada ed il parcheggio sono stati sgombrati dalla neve per renderli percorribili e fruibili.



Finché permane la zona bianca, non ci sarà bisogno del green pass anche perché la seggiovia in uso a Monte Piselli, essendo di vecchia concezione, non è fornita di copulino e i seggiolini sono aperti. Da quanto si apprende, non dovrebbero essere state apportate delle modifiche alle tariffe per l’utilizzo della seggiovia che non dovrebbero subire delle variazioni significative rispetto a quanto era stato stabilito nel 2019 quando il costo per l’abbonamento giornaliero era stato fissato a 22 euro; il prezzo dell’abbonamento mattutino valevole fino alle 12.30 era di 18 euro mentre per quello del pomeriggio, che dà diritto a utilizzare gli impianti a partire dalle 13, bisognava pagare 13 euro. Più basse erano le tariffe previste nei giorni feriali: il costo del giornaliero era fissato a 16 euro, il mattiniero a 14 euro mentre l’abbonamento pomeridiano costava 10 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA