Schianto tra tre auto sulla supestrada: quattro feriti, uno grave

ASCOLI - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la superstrada Ascoli-Mare a seguito del quale quattro persone sono rimaste ferite. Lo schianto si è verificato intorno alle ore 7.30 quando il traffico lungo la strada a scorrimento veloce è particolarmente intenso. Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di San Benedetto, tre veicoli sono entrati in collisione nei pressi dello svincolo di Porta Cartara, a seguito dello schianto il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Nel frattempo sono scattati i soccorsi e sul posto, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli, sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno provveduto a fornire le prime cure agli occupanti delle tre vetture che si sono scontrare.A preoccupare maggiormente sono state le condizioni di un uomo che aveva riportati dei seri traumi, tanto da indurre il personale sanitario a richiedere l’intervento dell’eliambulanza per un rapido ricovero all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni vengono definite serie, le altre tre persone, invece, sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.