Violento schianto contro la Polizia: alla Volante esplodono gli airbag

ASCOLI - Paura per un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Porta Maggiore in cui è rimasta coinvolta anche una Volante della polizia. Lo schianto si è verificato all’incrocio di via Marini con viale Indipendenza, al pochi metri dalla Questura di Ascoli. Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale, la Fiat Bravo della polizia è andata a sbattere con una Kia guidata da un anziano che proveniva dalla stadio e si apprestava a girare a sinistra su viale Indipendenza in direzione del ponte di San Filippo. Lo schianto è stato violentissimo tanto da far esplodere gli airbag della Volante. Sul posto, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare le cure agli agenti e al conducente dell’altro veicolo incidentato. Fortunatamente, nello scontro nessuno ha riportato gravi conseguenze.