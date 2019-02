Si schianta sulle auto in sosta e ne scaraventa una contro un cancello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nottata movimentata nel quartiere di Borgo Solestà quando si è verificata una carambola dopo che un’automobile è andata a sbattere contro due vetture che erano parcheggiate su un lato della carreggiata. Poco prima delle tre di domenica un quarantacinquenne ascolano che era alla guida di una Opel Astra stava percorrendo via Fiano nel tratto di strada che da via Rigantè passa di fianco alla Circonvallazione fino al cavalcavia che immette sul bivio per Venarotta. Improvvisamente ha perso il controllo della sua auto andando contro le auto in sosta. Prima ha centrato sulla fiancata una Peugeot 207 per poi proseguire contro una Fiat Panda. Questa ultima è finita contro la colonna di un cancello d’ingresso pedonale del palazzo. La Opel Astra, invece, ha proseguito la sua corsa per alcuni metri per poi fermarsi sul cavalcavia anche a seguito dei danni riportati nello schianto. Il quantacinquenne è stato sottoposto ad alcoltest per verificare la quantità di alcol nel sangue.