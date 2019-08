«Schiamazzi e rue come latrine»: â€‹i residenti del centro preparano l'esposto

di Filippo Ferretti

ASCOLI - Se è vero che c’è chi chiede sempre più eventi per rivitalizzare il cuore della città, schiacciato da una crisi senza precedenti, ci sono anche coloro che implorano quiete e sicurezza nelle notti estive del periodo delle ferie. E’difficile la situazione creatasi in centro storico in questa stagione, caratterizzata da temperature torride che permettono, da una parte, di affollare le strade e le rue da parte di residenti e turisti, soprattutto giovani, ma che nel contempo non consentono di dormire parte dei residenti, in particolare gli anziani, che di notte si ritrovano obbligati a lasciar aperte le finestre delle loro abitazioni proprio a causa dell’afa.«Diciamo che la vivacità notturna è da sempre presente d’estate ma il frastuono e il degrado a questi livelli sono recenti» dichiara Emidio Celani, che alla fine di ogni evento si ritrova sotto casa sorprese molto poco gradite, come il risultato delle sbronze. «La verità è che, non solo successivamente ad ogni grande manifestazione, ma dopo ogni weekend estivo gli schiamazzi e i disordini imperano» esordisce Roberto Zazzetti, portavoce di una protesta che coinvolge abitanti della parte più antica della città, tra piazza Roma, piazza del Popolo, piazza Arringo e il chiostro di San Francesco.