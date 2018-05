Schiaffi a scuola al bambino disabile la madre: «Ho visto tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tensione ed emozione, ieri pomeriggio in tribunale, quando, durante il processo che vede imputata un’insegnante per aver schiaffeggiato un alunno disabile, sul banco dei testimoni è salita la madre del bambino.La donna ha raccontato alla giudice Di Valerio di aver visto la docente colpire suo figlio e ha confermato la tesi dell’accusa sostenuta nel corso del procedimento dal Pm Gennaro Cozzolino.La mamma, nel ripercorrere la vicenda alla presenza dell’imputata presente in aula, ha ricordato che in un primo momento l’insegnate non si fosse accorta della sua presenza e che solo successivamente aveva giustificato il suo gesto sostenendo di essere stata palpeggiata dall’alunno. Fatto questo smentito, dalla mamma tenuto conio anche dell’età del ragazzo all’epoca fatti e soprattutto della sua condizione di disabilità tanto da essere costantemente affiancato da un insegnante di sostegno.Il processo è stato aggiornato al 19 febbraio del prossimo anno quando verranno ascoltate altre due insegnanti indicate dalla difesa e, qualora lo volesse, potrebbe essere sentita anche l’imputata prima di fissare l’udienza per la discussione finale e si possa così giungere alla sentenza di primo grado.