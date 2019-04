Schiaffeggia la cameriera ​e scappa: arriva la polizia in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono stati momenti concitati quelli che si sono vissuti mercoledì sera, intorno alle 23,30, in Piazza del Popolo dopo che un giovane si è scagliato contro una delle cameriere che in quel momento stava lavorando in uno dei locali presenti nella zona. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che il giovane che era seduto ad uno dei tavoli si sarebbe scagliato contro la ragazza che stava lavorando con veemenza fino ad arrivare a colpirla con uno schiaffo al viso sotto gli occhi increduli di altri avventori seduti nei tavoli vicini.La tensione è salita alle stelle quando è arrivato il fratello della ragazza deciso ad affrontare il suo aggressore e a farsi giustizia che, però, si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, nell’arco di qualche minuto, gli animi si sono calmati e la situazione è tornata alla normalità. Sul posto sono arrivate anche due pattuglie della squadra volante della questura di Ascoli.