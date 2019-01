Scaraventata a terra per rubarle il portafogli: ferita E' la seconda volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Rapinata nella stessa strada e per la seconda volta. E’ accaduto ad una donna lungo la strada che collega la Salaria alla stazione ferroviaria che si trova nel territorio di Pagliare del Tronto.La donna, nella serata di sabato, era uscita di casa per raggiungere una vicina pizzeria quando, lungo la strada, è stata avvicinata da un ragazzo, forse neppure maggiorenne stando a quanto ha poi riferito ai carabinieri di San Benedetto. Il giovane, che la donna ha descritto come un nordafricano, l’ha salutata, le si è avvicinato e le ha strappato di mano il portafogli con all’interno i 50 euro che aveva preso per andare a comprare le pizze. Durante lo scippo l’ha strattonata facendola cadere e ferendola ad una mano, ad un ginocchio e al fondoschiena. Subito dopo l’episodio la donna ha raggiunto il figlio a casa e insieme a lui ha chiamato i carabinieri. Tra l’altro la vittima della rapina di ieri aveva già subito un episodio simile anche un paio di anni fa e sempre nella stessa zona. In quell’occasione qualcuno tentò di scipparla ma lo fece con estrema violenza tanto che la donna cadde a terra riportando pesantissime conseguenze ad un occhio, un danno del quale porta ancora i segni.