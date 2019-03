Sbarca dal traghetto con una tartaruga nello zaino Maxi multa da 8.500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dopo essere sceso al porto di Civitavecchia da una motonave proveniente dalla Sardegna, un ascolano di 45 anni, R. S., è stato fermato per un normale controllo, dai funzionari dell’ufficio delle dogane e Monopoli di stato. Alla domanda se avesse qualcosa da dichiarare, l’uomo ha aperto lo zaino mostrando un esemplare vivo di tartaruga sarda, la “testudo hermann”, custodita in una scatola di cartone. Identificato l’esemplare, gli ispettori hanno proceduto al sequestro d’urgenza in pieno rispetto della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, documento firmato dall’Italia e dagli Stati Uniti nell’anno 1973. Ieri, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’uomo ha affrontato il processo a Civitavecchia, decidendo di scegliere il rito del patteggiamento. Al termine se l’è cavata con un’ammenda di 8.500 euro, evitando la condanna penale.