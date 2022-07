ASCOLI - Piazza Arringo si trasforma in arena per i campionati nazionali della bandiera. Ieri mattina, assaggio della sfida con la specialità della Coppia. Vincono Menghi-Ricci Lucchi del Rione de Brozzi di Lugo, seguiti da Lano-Malabaila (San Lazzaro di Asti) e Latini-Latini (Alfieri del Cardinal Borghese di Artena). Quinta posizione per Santâ’Emidio con Giorgi-Guidotti; 12° Polucci-Salusti per Piazzarola, 17° posto per Parissi-Travaglini di Porta Tufilla. In serata poi si sono svolte le gare di Singolo, Grande squadra e Musici.

La cerimonia di apertura di venerdì sera aveva offerto un grande spettacolo. Prima con la parte istituzionale e i saluti del sindaco Marco Fioravanti e della presidente Fisb Antonella Palumbo che ha rimarcato come questa Tenzone argentea sia il vero punto di ripartenza delle attività Federali. Presenti i vertici del consiglio degli anziani, i rappresentante dei sestieri e le squadre in gara schierate in piazza del Popolo. In seguito il pubblico si è gustato il concerto della band I Pupazzi, in un medley di canzoni italiane e straniere. Curioso e intenso un fuoriprogramma al termine della cerimonia d’apertura: Manuel, atleta degli Sbandieratori Torri Metelliane di Cava dei Tirreni, ha scelto piazza Arringo per chiedere alla sua Chiara di sposarlo. Così in mezzo a lacrime di gioia e petali rossi, Chiara ha detto sì.



Oggi si chiude la Tenzone argentea: in mattinata è prevista esibizione degli atleti della Piccola squadra, ultima specialità in programma, poi sarà il momento delle premiazioni. Saranno promossi nella Tenzone aurea del 2023 i primi tre della combinata, dalla quale però saranno esclusi alcuni dei gruppi che non presentano tutte le specialità e la wild card di San Polo d’Enza. I tre sestieri ascolani sperano che uno di questi tre posti sia il loro.