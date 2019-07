Furti negli appartamenti Polizia e carabinieri arrestano tre ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Gli agenti di polizia di Stato e i carabinieri di Ascoli hanno arrestato tre albanesi da tempo residenti nella Vallata del Tronto, sorpresi in flagranza di reato mentre cercavano di commettere l’ennesimo furto in abitazione della loro serata. Alle 22 di ieri è stata segnalata la presenza nel centro abitato di Sant’Egidio alla Vibrata di una macchina sospetta che con gli abbaglianti ed il motore acceso stazionare nei pressi di via De Gasperi. Nello specifico uno di essi rimaneva all’interno dell’autovettura, mentre gli altri due erano intenti a scavalcare un cancello di recinzione di una abitazione da lì poco distante. Probabilmente i malviventi non riuscivano a entrare all’interno, perché dopo pochi minuti, tornavano nell’autovettura e cominciavano un lungo peregrinare all’interno della piccola cittadina, alla ricerca di un facile obiettivo da svaligiare. All’atto del controllo i tre sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e numerosi oggetti proventi di furto. Nel mirino dei ladri tre abitazioni di Sant’Egidio alla Vibrata, due delle quali fortunatamente non erano state completamente svaligiate ma avevano subito danni per la forzatura di porte e finestre con gli strumenti di effrazione.