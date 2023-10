ASCOLI - Ha lottato con tutte le sue forze per cercare di sconfiggere una brutta malattia che da qualche tempo lo aveva afflitto ma purtroppo non c’è riuscito e nelle prime ore ieri il suo cuore ha cessato di battere. Sanità ascolana in lutto per la prematura scomparsa del medico Fabrizio Marconi, urologo in servizio presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli fino al 2017 quando decise di andare in pensione. Aveva 69 anni e dopo il liceo aveva deciso di ripercorrere le orme del padre Adolfo, stimato medico di Rotella, e dopo aver conseguito la laurea all’università di Bologna, intorno alla metà degli anni Ottanta iniziò la sua esperienza lavorativa all’interno del nosocomio ascolano dove è rimasto fino al momento del suo pensionamento.



Qualche tempo fa aveva scoperto l’insorgenza della malattia che aveva combattuto con determinazione. Purtroppo, negli ultimi tempi il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato fino a precipitare nelle ultime ore causandone la morte. La notizia della prematura scomparsa del dottor Marconi ha destato profondo sconcerto tra quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le sue doti umane e professionali. I suoi colleghi, i pazienti e gli amici, tutti lo ricordano come un medico dai modi gentili, sempre con il sorriso sulle labbra, pronto e disponibile con tutti. In molti hanno voluto salutare per l’ultima volta l’urologo Marconi pubblicando un messaggio sui principali social network. In molti, appresa la notizia si sono recati presso la camera ardente allestita presso la casa funeraria Damiani in via dell’Aspo ad Ascoli per partecipare al dolore dei suoi familiari ed essere vicini alla moglie Alessandra, alle figlie Arianna e Roberta, ed ai fratelli Stefano e Paolo che stanno vivendo questo momento particolarmente difficile e drammatico. I funerali del medico Fabrizio Marconi si svolgeranno ad Ascoli oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti in Piazza Immacolata.