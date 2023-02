ASCOLI - Un’assemblea dei sindaci sulla sanità, quella convocata dal presidente della Provincia, Sergio Loggi, dove non sono mancati toni, a volte anche duri, nei confronti della situazione venutasi a creare nel nostro territorio. A brillare per le loro assenze, l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e la commissaria straordinaria dell’Ast di Ascoli, Vania Carignani, che, seppure invitati dallo stesso Loggi, hanno preferito disertare l’appuntamento. Ed è stato il presidente della Provincia ad aprire i lavori con un intervento istituzionale dove, però, non è mancata la polemica. «La Provincia – ha esordito Loggi – non ha competenze specifiche e dirette assegnate dalla legge nel campo della sanità, tuttavia, come ente di area vasta al servizio dei Comuni, ritengo essenziale promuovere occasioni di confronto istituzionale come questa, dove ho invitato a partecipare anche la Regione nella persona dell’Assessore alla Sanità, il commissario dell’Azienda sanità territoriale e i rappresentanti sindacali di tutte le sigle del comparto sanità».





Come a dire: signori, è dal 2019 che è scaduta la vecchia conferenza dei sindaci e non vedendo via d’uscita è toccato a me prendere l’iniziativa. Il tema della conferenza dei sindaci non è nuovo e dopo quattro anni di silenzio sarebbe ora che si facessero passi avanti in questa direzione. E va salutata positivamente, l’iniziativa di Loggi di convocare i primi cittadini del Piceno. «È indubbio che nel Piceno molto più che altrove – ha proseguito il presidente della Provincia - la sanità si trovi e, non da oggi, in una situazione di estrema sofferenza e disagio che sembra destinata, purtroppo ad aggravarsi. Non passa giorno che non ci siano proteste, articoli sulla stampa, incontri e altre forme di mobilitazione. Un grido di allarme e di forte preoccupazione per il futuro dei presidi sanitari sul territorio che arriva, in primis, dagli operatori del settore e che la politica locale non può e non deve ignorare. Di recente ho incontrato i rappresentanti sindacali del settore che mi hanno illustrato problematiche e criticità e sollecitato a organizzare questa assemblea per sensibilizzare i sindaci proposte volte alla soluzione delle problematiche riguardanti la sanità del Piceno. Risulta ormai ineludibile assumere scelte non più rinviabili sui servizi sanitari del territorio. In tempo di pandemia abbiamo giustamente lodato medici, infermiere, operatori sanitari impegnati in prima a fronteggiare una emergenza senza precedenti. Eppure, sembra che da quella vicenda epocale, si sia imparato poco o nulla. Si sarebbe dovuto cogliere l’occasione per migliorare la sanità pubblica ampliando gli organici a tutti i livelli, acquisendo nuove attrezzature e strumenti tecnologici, organizzando una sanità di prossimità in grado di assistere le persone a domicilio e di assicurare quei servizi di base senza dovere ricorrere da subito ai pronto soccorso degli ospedali. Ciò non è accaduto, ma anzi il quadro della sanità picena è via via peggiorato. Tutte le altre province marchigiane hanno ricevuto risorse aggiuntive ad eccezione della nostra che, al contrario, ha subito tagli. È necessario parlare non solo di ospedali come edifici e di loro localizzazione, altrimenti essi rischiano di essere contenitori vuoti, invece un ospedale è fatto di persone, medici, infermieri, attrezzature, mezzi per i soccorsi».

Ast di Ascoli



In particolare, Loggi ha puntato l’indice sulla spesa per il personale che vede l’Ast di Ascoli, unica in regione, ad aver subito una diminuzione di circa due milioni rispetto al 2022. «Il 30 aprile – ha spiegato Giorgio Cipollini, responsabile della Funzione pubblica della Cisl – scadranno i contratti per 200 persone, di cui 160 sono quelle del settore sanitario. Ebbene, ancora non si sa nulla e davanti a una situazione disastrosa della sanità picena, il commissario straordinario, con decisioni che vanno al di là delle sue competenze ha assunto decisioni che metteranno in ginocchio la sanità di questo territorio».

Maltignano



Per Armando Falcioni, sindaco di Maltignano «il nostro territorio ha delle specificità, per la vicinanza con l’Abruzzo, che non possono essere ignorate, per cui abbiamo diritto a vederci arrivare maggiori finanziamenti. Su questo punto, non c’è dubbio che Ancona ci veda distanti, ma è anche vero che questo territorio deve ritrovare una sua unità senza dannosi campanilismi». Secondo Matteo Terrani, sindaco di Folignano, è necessario costituire immediatamente la nuova conferenza dei sindaci e eleggere il presidente. Vediamo tutti che la situazione degli ospedali del Piceno è disastrosa e, quindi, occorre puntare sulle risorse. Invece, la Regione ha pensato bene di procedere a tagli sulla spesa del personale che sono ingiustificati e inaccettabili».