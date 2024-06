ASCOLI - I sindacati Cgil, Cisl, UIgl, Fials e Nursing Aup hanno presentato il ricorso al prefetto contro il provvedimento della Questura di Ascoli con il quale è stato disposto che l’assemblea/presidio indetta dalle organizzazioni per il 28 maggio scorso venisse svolta in altro luogo rispetto a quello indicato, ovvero davanti ai due ospedali come poi è realmente avvenuto.

«Non si comprende per quale motivo la Questura si sia adeguata, senza una specifica motivazione, ai desiderata della direzione generale dell’Ast e soprattutto quali siano le motivazioni che hanno indotto la stessa Questura ad accogliere la richiesta della direzione, considerato che l’iniziativa non avrebbe creato assolutamente alcun intralcio al regolare svolgimento del servizio né alla circolazione di mezzi e persone e che anzi il luogo individuato dalla Questura potrebbe invece comportare delle criticità, stazionando il presidio di fronte alla sbarra di ingresso esterna dell’Ast ove circolano mezzi e persone» affermano i cinque sindacati. I sindacati avevano individuavano quali luoghi di svolgimento delle iniziative «le pertinenze dell’ospedale Madonna del Soccorso, nello spazio antistante l’ingresso del nosocomio di San Benedetto del Tronto, davanti al parcheggio coperto» e «le pertinenze dell’ospedale Mazzoni, nello spazio antistante l’ingresso della struttura sanitaria davanti alla porta girevole».

Le scuole

Nel frattempo otto scuole superiori, 1.920 studenti e 80 classi hanno aderito a ‘Peer education e sani stili di vita. Obiettivi del progetto, sono stati la promozione di sani e corretti stili di vita in adolescenza e la prevenzione di comportamenti a rischio. Il programma ha previsto la formazione di 293 ‘peer educator’ del triennio e ha riguardato la prevenzione sull’abuso di alcol, sull’assunzione di tabacco e sui comportamenti a rischio nel campo della sessualità (infezioni sessualmente trasmissibili e contraccezione). I ‘peer educator’ sono stati formati dagli operatori dell’ Ast di Ascoli e della sezione provinciale della Lilt, con il supporto di 15 docenti referenti, e solo successivamente hanno incontrato i loro coetanei del biennio (1920 studenti di 80 classi) con la finalità di influenzarne positivamente i comportamenti di salute attraverso formazione ad hoc, stand informativi, attività laboratoriali e canali social.

L’obiettivo

L’obiettivo è stato quello di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità emotive, sociali e cognitive (life skills) degli studenti e di facilitarne la scelta di stili di vita salutari. Nel corso delle giornate finali dei due progetti gli studenti sono stati premiati alla presenza del direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini, del direttore socio-sanitario dell’Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero, della responsabile dell’Uosd Promozione educazione alla salute, Maria Grazia Mercatili, del presidente della Lilt di Ascoli, Raffaele Trivisonne.