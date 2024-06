ASCOLI - L'ospedale di comunità è realtà. La prima struttura sanitaria di questo genere nelle Marche, frutto di un progetto sperimentale, è stata inaugurata ieri mattina all'ospedale Mazzoni di Ascoli dal direttore generale dell'Ast, Nicoletta Natalini, alla presenza dei massimi dirigenti della sanità picena, dell'assessore regionale, Filippo Saltamartini e del rettore della Politecnica delle Marche, il professor Gian Luca Gregori.

Ideata per garantire la degenza intermedia di pazienti sia cronici dimessi dall'ospedale dopo aver risolto problemi di salute acuti. La nuova struttura è stata realizzata nella palazzina B del nosocomio ascolano, un tempo adibito a reparto di malattie infettive, e che recentemente, durante la pandemia, ha ospitato la pneumologia Covid.

L’esperimento

«La scelta di attivare in maniera sperimentale una struttura di cure intermedie ad Ascoli – ha evidenziato il direttore generale Nicoletta Natalini – è parte di una programmazione sanitaria che ha tenuto conto della disponibilità di spazi già attrezzati e in disuso, dell’assenza nel capoluogo Piceno di una struttura con posti letto che agevolino le dimissioni dai reparti per acuti, essendo i posti letto di lungodegenza dell’azienda collocati solo nell’ospedale di San Benedetto, dell’opportunità di arrivare pronti all’apertura delle strutture finanziate dal Pnrr e per promuovere una competenza specifica nel personale di assistenza».

I medici di base

La particolarità dell'ospedale di comunità è che saranno i medici di medicina generale - una decina quelli che hanno dato fino ad ora la disponibilità a seguito di un accordo integrativo - a garantire la copertura di quattro ore al giorno e la continuità assistenziale notturna e festiva. Nella nuova struttura sono stati realizzati 16 posti letto all'interno di stanze che anziché essere contrassegnate da numeri, lo sono con i nomi di fiori; inoltre è stata realizzato la sala per la riabilitazione, l'infermeria e il refettorio dove i degenti potranno ritrovarsi condividere il momento del pasto.

I posti letto

«La tempestività nell’attivazione – continua la Natalini – vuole rispondere a un bisogno provinciale per la stagione estiva ampliando la disponibilità di posti letto per acuti. Infatti, un migliore indice di rotazione dei posti per acuti mette a disposizione più letti, anche specialistici, per i Pronto soccorso, in particolare per quello di San Benedetto che potrà avere maggiori disponibilità al ricovero nei reparti specialistici». Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Filippo Saltamartini che nel ribadire l’importante ruolo svolto dagli ospedali di comunità nel fare da ponte tra strutture ospedaliere e territorio, ha rimarcato il ruolo decisivo della Politecnica delle Marche nella preparazione sia del personale infermieristico che dei medici ed ha annunciato il prossimo avvio dei lavori per la realizzazione dell'ospedale di comunità che verrà realizzato all'ex Luciani: «Ci sono a disposizione due milioni di euro - ha ribadito Saltamartini - e il progetto è in fase di definizione. Verrà realizzato recuperando un edificio ubicato in un posto molto bello e accogliente». Gianluca Gregori, rettore della Politecnica delle Marche ha evidenziato la collaborazione tra l'università e la sanità delle Marche: «Tutto quello che potremmo fare anche attivando i nostri specializzandi - ha detto - credo che sia positivo. Quindi, ragioneremo su come incrementare la nostra presenza: l’abbiamo già fatto con il professor Milanese nell'ambito dell'Urologia».