ASCOLI Cgil, Cisl, Nursing Up, Fials, Ugl confermano le due assemblee-presidio in programma domani all’ospedale di San Benedetto e martedì in quello di Ascoli, dalle 13 alle 15, nonostante il diniego della direzione generale.

Gli arretrati

«La situazione nei due ospedali è esplosiva - dice Cipollini della Cisl - Siamo all’inizio dell’estate, a breve iniziano le ferie estive e, secondo i nostri dati, per garantire la regolare fruizione delle ferie, servirebbero 40-50 infermieri e 15 Oss, ma la direttrice dell’Ast, per rientrare nei budget, potrebbe investire solo in 15 infermieri e 5-6 OSS. I dipendenti hanno accumulato mezzo milione di ore in più rispetto all’orario ordinario, per un totale di circa 8 milioni di spesa. Devono anche usufruire di circa 50mila giornate di ferie: a 80 euro al giorno, sarebbero altri 4 milioni di euro. L’azienda ha venti milioni di debito nei confronti dei dipendenti. Spesso alcuni dipendenti vanno in ferie, con il rischio di essere richiamati in servizio. Natalini, appena arrivata, disse che avrebbe risolto questi problemi, ma dopo aver affidato alcuni incarichi di funzione, si è bloccato tutto. Quando hanno preso coscienza della situazione, si sono impauriti. Intanto la sanità privata si sta espandendo: solo ad Ascoli ci sono 106 studi privati e proliferano in maniera pazzesca».

Viola Rossi della Cgil aggiunge che « La direzione ha un atteggiamento supponente, ma servirebbe più umiltà. Ci viene impedita la possibilità di protestare dentro i luoghi di lavoro, il personale non si assume ma si riduce. Per caso abbiamo scoperto una determina dove si dice che il piano triennale dei fabbisogni non veniva modificato, ma si perdono circa 41 figure tra medici e personale del comparto». Intanto i consiglieri regionali Mangialardi e Carancini hanno chiesto la convocazione dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, al fine di avere chiarimenti in merito alla video intervista della direttrice Ast Natalini con il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti pubblicata sui social.