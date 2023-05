ASCOLI - Qualcosa si muove sul fronte della sanità picena. Nei prossimi giorni la giunta regionale approverà una delibera con la quale vengono stanziati 342mila euro, per i trattamenti accessori del personale sanitario dell’Ast di Ascoli. Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. «Destiniamo altri 342 mila euro alla Ast di Ascoli per i trattamenti accessori del personale sanitario – annuncia – risorse che vanno ad aggiungersi ai 266mila euro già stanziati ad agosto, con una nuova Delibera di Giunta che sta per andare in approvazione. Nell’ultimo anno quindi la Regione ha stanziato 608 mila euro per il personale della sanità picena».

«Il Fondo Sanitario 2022 - prosegue Saltamartini - ha destinato alla regione ulteriori risorse rispetto al 2021: viene quindi rideterminato il tetto di spesa del personale Asur del 2022, e queste risorse vengono finalizzate all’incremento dei fondi contrattuali dei trattamenti accessori della Ast di Ascoli che erano di gran lunga inferiori alla quota media dell’intera Asur. Dal 1o gennaio 2023 l’Asur non esiste più per effetto della riforma ma, riconoscendo che la ex Area Vasta 5 era stata penalizzata, la giunta ha stabilito già dallo scorso anno di incrementare questi fondi per il personale sanitario che aveva ricevuto trattamenti accessori più bassi della quota media dei dipendenti delle altre ex aree vaste».

Fin qui l’assessore regionale, il cui sforzo viene apprezzato, ma non più di tanto, dai sindacati. I trattamenti accessori per il personale dell’Ast di Ascoli, circa 2.000 persone, ammontano in tutto a 1,5 milioni e i 608 mila euro stanziati da palazzo Raffaello rappresentano il 40% della somma rivendicata dal personale del comparto dell’Ast di Ascoli. Però, bisogna riconoscere che un primo passo è stato fatto.

Ma quello che è più importante nelle parole di Saltamartini è il riconoscimento della penalizzazione del personale dell’Ast di Ascoli, perché come spiega l’assessore regionale, l’ex Area Vasta 5, aveva ricevuto trattamenti inferiori rispetto alla media regionale. Il fatto, pur riconoscendo lo sforzo della Regione, è che la penalizzazione riguarda anche gli stanziamenti per il fondo del personale, con l’Ast di Ascoli che per il 2023 ha visto decurtato, unica tra le Ast delle Marche, il fondo stesso per 1,8 milioni. Una decurtazione che pone non pochi ostacoli all’assunzione di personale medico e paramedico.