Vandali in azione a San Francesco, deturpata una colonnina musicale a lato del portale

ASCOLI - Grave danneggiamento all’ingresso della chiesa di San Francesco. Si tratta di un preoccupante episodio di teppismo che va a colpire uno dei maggiori beni architettonici della città, capolavoro a metà strada tra gotico e romanico. A darne notizia è il “Coordinamento Antidegrado per Ascoli” che nelle ultime ore ha lanciato l’allarme e ha messo in rete l’immagine del particolare in travertino rovinato.

Parliamo di uno sfregio importante avvenuto nella pietra, laddove in tanti secoli non era riuscita l’usura. Il vandalismo ha interessato proprio una delle colonne “musicali” del tempio, sorto in nome del Poverello d’Assisi tra il 1250 e il 1370. L’associazione ha subito voluto mettere in evidenza il pezzo di pietra totalmente mancante in una delle colonne in travertino che da secoli vengono “bussate” dai passanti per via della loro particolare caratteristica. Nello specifico, la deturpazione appare profonda e non attribuibile a deterioramento naturale. Un autentico buco provocato da ignoti attraverso uno scavo voluto, probabilmente con l’ausilio di uno scalpello o da arnesi di simili caratteristiche. Una lesione che caratterizza una delle colonnine al fianco della porta, ognuna scavata in modo da creare fori di diametri differenti. Ma anche in altri punti delle colonne sono evidenti piccole cicatrici, secondo l’associazione ascolana sempre provocate da vandalismi, seppure di minore entità.

