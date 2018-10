Automobilista investe carrozzina â€‹ con una bimba di 9 mesi: terrore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Incidente stradale nel primo pomeriggio nel quartiere San Filippo ad Ascoli Piceno. Un automobilista mentrre stava svoltando all'altezza di via Caltanissetta nei pressi del viadotto ferroviario della Piceno - Aprutina non si è reso che una mamma con una carrozzina stava attarversando la strada. L'auto ha urtato la carrozzina che è caduta e dove c'era una bimba di nove mesi. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la piccola al pronto soccorso dove per fortuna, dopo i primi accertamenti, sembra avere riportato ferite non gravi.