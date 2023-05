Controlli ai locali della movida: lavoro nero e show senza permessi, multe per 7mila euro

ASCOLI - Sospensione dell'attività per un locale, poi revocata, e multe per oltre 7mila euro: è il bilancio di un campagna di controllo della movida parte della polizia ad Ascoli Piceno che a San Benedetto del Tronto.

Tali servizi, insieme a tutti gli altri disposti dal Questore, hanno come obiettivo quello di consentire che le serate della movida possano essere svolte in completa sicurezza.

Controllati diversi esercizi commerciali tra bar, discoteche e locali notturni, con l’identificazione di più di cento persone tra lavoratori ed avventori.

In un locale a Porto d’Ascoli, era stato impiegato un lavoratore, risultato poi assunto con comunicazione Unilav inviata solo successivamente al controllo operato. Per tale motivo l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno adottava il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ma la sanzione è stata revocata a seguito della regolarizzazione della posizione lavorativa del dipendente. Ma resta quella per lo spettacolo musicale senza permessi.

Multato altri due esercizi, un locale ed un centrro, che operavano senza Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) .

Il totale delle multe supera i 7mila euro.