SAND BENEDETTO - Risonanza magnetica ko: esami spostati da San Benedetto ad Ascoli, appuntamenti da riprogrammare. "A causa di un guasto tecnico - comunica infatti l'Area Vasta 5, una delle due Risonanze Magnetiche in uso presso lo Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, è temporaneamente fuori servizio; è comunque già in corso di acquisizione il componente da sostituire che verrà presumibilmente montato il prossimo mercoledì 17 agosto".

Gli esami urgenti, in particolare quelli per i pazienti ricoverati, verranno eseguiti presso la Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero “G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, mentre le prestazioni prenotate per i pazienti esterni, verranno riprogrammate nel più breve tempo possibile: la Segreteria della Radiologia di San Benedetto del Tronto sta già provvedendo ad avvisare telefonicamente tutti i pazienti precedentemente prenotati".

L'Area vasta annuncia peerò che la via è tarcciata per avere una nuova risonanza magnetica: "Per la sostituzione della suddetta apparecchiatura, già prevista mediante l’utilizzo dei fondi del Pnrr, sarà avviata a breve una procedura di gara Consip".