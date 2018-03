Cento giorni all'esame Una città sotto sale Carabinieri in alcune scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ascoli Piceno, una città sotto sale. Questa mattina, come da tradizione, centinaia di studenti con addosso una tuta impermeabile bianca hanno cosparso la città di sale come rito scaramantico per i cento giorni all'esame. Ma come capita quasi sempre ogni anno ci sono stati alcuni eccessi. Il traffico è stato rallentato in viale della Repubblica specie all'ingresso degli studenti a scuola bersagliati di sale dai loro compagni e davanti all'istituto tecnico agrario Celspo Ulpiani e vicino all'istituto industriale Fermi sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani.