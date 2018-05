Torna l'incubo delle multe rifunzionano gli autovelox Incassi a metà fra gli enti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’incubo è tornato. Ma stavolta saranno divise a metà, tra Regione e Provincia, le somme delle multe che si incasseranno grazie all’inaspettato ritorno degli autovelox lungo la Salaria all’altezza di Monticelli ad Ascoli, così come sulla Piceno-Aprutina in direzione Roccafluvione e Comunanza. Dopo uno stop obbligato alle multe dallo scorso dicembre (con lo spegnimento delle infernali macchinette di controllo della velocità) dovuto al passaggio di proprietà dei tratti stradali dalla Provincia alla Regione, ora gli apparecchi sono stati riattivati nel massimo silenzio. Una riattivazione che la Provincia ha richiesto proprio alla Regione (contrariamente alla Provincia di Fermo che non risulta aver richiesto il ripristino delle macchinette sulla provinciale 239) e che la stessa ha concesso lo scorso 11 aprile.