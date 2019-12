Ascoli, si ribalta con l'automobile all'incrocio sulla strada Salaria: momenti di terrore

ASCOLI - Incidente stradale sulla strada statale Salaria all'altezza dell'incrocio per la frazione Mozzano di Ascoli Piceno. A causa del fondo reso viscido dalla pioggia un automobilista ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. Sul posto è giunta subito un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni e i vigili del fuoco per estrarre l'automobilista. Quest'ultimo, miracolosamente ha riportato solamente contusioni in diverse parti del corpo ed è stato accompagnato per precauzione al pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti clinici. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

