Giovane si schianta con la moto sulla vecchia Salaria, la madre accusa un malore

ASCOLI - Un ascolano di 31 anni, A.B. si è schiantato in moto questa mattina sul tracciato della vecchia Salaria nel tratto compreso fra le frazioni di Rosara e Mozzano. Nella caduta ha riportato una grave ferita alla gamba ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Già in passato era rimasto vitta di un grave incidente stradale per il quale era stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di rianimazione. Sul posto dell'incidente poco dopo è giunta la madre che ha accusato un malore. E' stata tempestivamente soccorsa dagli operatori sanitari e alla fine ha rifiutato il trasporto in ospedale.

