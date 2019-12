Ascoli, armato di pistola giocattolo viene messo in fuga nella sala scommesse

ASCOLI - Sono in corso le indagini da parte della polizia di Ascoli sulla tentata rapina avvenuta ieri sera alla sala scommesse Sisal Point in via Napoli. Un tossicodipendente sui 40 anni è entrato all’interno del locale armato probabilmente di una pistola giocattolo. Ma gli avventori che erano all’interno del locale hanno notato che il rapinatore non era perfettamente in condizione di potere portare a termine il colpo e quindi hanno reagito. Quest’ultimo, sorpreso dalla reazione improvvisa di coloro che erano all’interno del locale, è scappato senza portare via dalla sala scommesse neppure un euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA