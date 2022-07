ASCOLI - Lo scenario della sosta cittadina, dopo la rimodulazione del marzo scorso, con riduzione delle tariffe orarie a un euro nelle prime 2 ore e l’introduzione di circa 700 nuovi posti misti, si aggiorna gradualmente, come di recente avvenuto con l’introduzione dei nuovi posteggi a disco orario a Campo Parignano e l’attivazione di nuovi permessi temporanei per i residenti penalizzati dai lavori su corso Trieste.

I nuovi mezzi elettrici

Ed in questo scenario che sembra aver trovato un punto di equilibrio - a parte i problemi legati ai cantieri - ora arriva un nuovo elemento finalizzato anche ad un controllo più efficace sull’utilizzo dei parcheggi, a tutela dei residenti e anche per sanzionare in maniera più incisiva chi non rispetta le regole: la Saba, infatti, come emerge da una determina per una richiesta a livello logistico inoltrata all’Arengo, intende ora dotare i proprio ausiliari di mezzi elettrici, presumibilmente ciclomotori o scooter, per riuscire con maggiore efficienza a controllare tutti i parcheggi di competenza.



Dopo una fase preparatoria, già dalla prossima settimana o comunque in quella successiva la Saba dovrebbe attivare una nuova modalità di controllo del territorio, essendosi estese di molto le aree da monitorare per verificare il rispetto delle regole e il pagamento dei ticket, sugli stalli blu e misti. Una modalità che prevede l’utilizzo da parte degli ausiliari del traffico dipendenti della multinazionale di mezzi elettrici, ciclomotori o scooter, per gli spostamenti in tutte le aree che spaziano da Porta Romana ad ovest fino ad arrivare alle zone dei parcheggi blu o misti a ridosso di Porta Maggiore e in tutto il resto del centro storico, oltre a tutti gli altri posti misti attivati in gran parte del quartiere di Campo Parignano.

Gli spostamenti in scooter consentiranno, quindi, di velocizzare i trasferimenti da una zona all’altra per controllare la presenza di ticket o di permessi per residenti o autorizzati su tutte le auto in sosta nelle zone miste o in quelle blu esclusive. Chiaramente, questo significherà su un fronte la possibilità di garantire i residenti, sia del centro che di Campo Parignano, rispetto alla sosta selvaggia e, quindi, all’occupazione irregolare degli stalli misti da parte di chi non paga il ticket e non è autorizzato. E questo garantirà ai titolari di permesso di trovare stalli con maggiore facilità. Dall’altra, invece, si andranno a incrementare le sanzioni per gli automobilisti indisciplinati o furbi che sostino senza pagare e senza permesso. Con vantaggi anche per la stessa Saba sia per una provvigione prevista sulle multe, sia per garantire maggiori posti anche agli utenti che pagano regolarmente.



Altre due iniziative sono state messe a punto dall’Arengo per andare incontro ai residenti del centro e anche a operatori commerciali e a chi frequenti abitualmente Campo Parignano: nel primo caso si tratta del permesso temporaneo che consente a chi risiede in certe vie del centro, per il periodo dei lavori su corso Trieste, di sostare anche nella Ztl4, mentre nel secondo si tratta di 25 nuovi posti liberi con disco orario a Campo Parignano.