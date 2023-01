ASCOLI - Gli ascolani nel 2022 hanno pagato quasi mille multe in dieci mesi, ovvero quasi cento al mese, per aver sostato sulle strisce blu senza pagare o sforando l’orario programmato e non versando la differenza. E’ questo il resoconto di un 2022 riguardo le contravvenzioni al codice della strada segnalate dagli ausiliari della multinazionale Saba nel 2022 da gennaio fino ad ottobre. Con ulteriori 176 multe pagate relative a sanzioni comminate tra il 2019 e il 2021 ma pagate soltanto negli ultimi mesi del 2022.

Resoconto che prevede, come da convenzione, il riconoscimento alla Saba stessa una quota pari a 10 euro più Iva, ovvero 12,22 euro, per ciascuna sanzione andata a buon fine (quindi con somme incassate) per la sosta senza pagamento sugli stalli blu. Ed è chiaro che il conteggio non considera, invece, tutte le multe comminate ma ancora non pagate dagli automobilisti.



Il prospetto dei verbali definito dalla polizia municipale ascolana per quanto riguarda le multe comminate a seguito di sosta sulle strisce blu senza pagare il ticket o per sforamenti dell’orario rispetto al ticket pagato, parla chiaro. Sono, infatti, ben 994 le multe che gli automobilisti sanzionati – per i suddetti motivi legati alla sosta senza ticket - da gennaio fino ad ottobre dello scorso hanno pagato. Un esercito di multati a cui andrebbero affiancati anche tutti coloro che, invece, non hanno provveduto al pagamento. La media, dunque, dei cittadini o visitatori multati per aver parcheggiato senza ticket o aver lasciato l’auto in sosta per più tempo del consentito, è di un centinaio al mese (per la precisione 99,4). E se si va a calcolare anche la media di multe comminate quotidianamente e pagate dagli automobilisti sulle strisce blu cittadine si ha un dato pari a quasi 4 multe (3,8) pagate ogni giorno.

Considerando che vanno esclusi domeniche e altri festivi visto che in queste giornate la sosta non si paga. Il tutto tenendo conto che, per una visione completa delle contravvenzioni effettivamente elevate bisognerebbe anche andare a conteggiare tutte le sanzioni che non sono state ancora non pagate. Inoltre, nell’analisi del dato relativo alle multe comminate da gennaio a ottobre dello scorso anno va considerato anche il fatto che c’è stato nella scorsa primavera anche l’avvio della nuova rimodulazione della sosta, quindi un periodo iniziale di disorientamento degli automobilisti affiancato comunque a una minore disponibilità di stalli a causa della presenza di sempre più cantieri.



Ad aggiungersi alle sanzioni pagate dagli automobilisti per le infrazioni relative alla sosta sugli stalli blu senza ticket nel 2022, ci sono anche alcune sanzioni relative agli anni precedenti e pagate solo ora, quindi in ritardo. Nello specifico, risultano pagate solo negli ultimi mesi anche 118 multe relative al periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2021. E ancora, si registrano altre 48 multe con pagamento ritardato relative al 2020 e ulteriori 10 multe relative al secondo semestre del 2019 e pagate a notevole distanza di tempo.



Nel frattempo, negli uffici della Saba a Porta Torricella, proseguono in maniera costante le richieste di rinnovo dei permessi per residenti e autorizzati validi per il 2023. Se il dato dovesse rimanere in linea con quello dell’anno precedente, alla scadenza dei rinnovi fissata per il 28 febbraio, dovrebbero essere complessivamente circa cinquemila le persone interessate da questa procedura. Come già avvenuto lo scorso anno, oltre al tradizionale permesso da 25 euro, che non ha subìto aumenti sia per gli abitanti del centro storico che per quelli di Campo Parignano, sarà possibile anche optare per i permessi speciali da 75 euro (solo per il centro e già attivati lo scorso anno) che consentiranno di sostare su tutte le strisce gialle, su tutte quelle blu a zona mista a qualsiasi ora e, dalle 18 alla mattina seguente, anche su quelle blu esclusive. Quindi, con una maggiore scelta di posti in una fase in cui parcheggiare, causa cantieri, è molto complicato.