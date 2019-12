Ascoli, la Saba congela il rincaro di 5mila pass auto per il centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il regalo sotto l’albero dei residenti del centro storico? Sarà probabilmente il passo indietro, nella trattativa tra, sul ventilato aumento del costo dei permessi per auto. Alla fine l’amministrazione comunale di Ascoli sembra aver convinto la Saba a rinviare il possibile ritocco e a congelare le autorizzazioni per la sosta e il traffico, sia in centro che a Campo Parignano, sulle stesse tariffe dello scorso anno. Ovvero 25 euro. Questo anche per un fatto di tempistica, tenendo conto del fatto che entro la fine dell’anno bisognerà avere le idee chiare, visto che da gennaio si dovrebbe partire con i rinnovi, e anche alla luce della trattativa in corso che, seppure a buon punto, richiede ancora ulteriori approfondimenti. Dunque, con il mantenimento del costo dei permessi all’importo attuale, si continuerebbe a ragionare all’inizio del nuovo sul possibile punto di equilibrio tra le richieste della Saba, consistenti nell’incremento dei posti in base a quanto definito in convenzione, e quelle dell’Arengo che vorrebbe comunque ottenere una riduzione delle tariffe per la sosta a raso e, al tempo stesso, cercare di ridurre gradualmente il debito attuale nei confronti della Saba stessa. In tale contesto, si potrebbe anche arrivare, per abbassare le tariffe orarie, ad un possibile ampliamento delle attuali fasce orarie a pagamento.