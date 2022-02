Parcheggi scontati: ecco come e quando scatteranno le tariffe con la Saba che dovrà provvedere a realizzare la nuova segnaletica

ASCOLI - Si passa dalle parole, anzi dagli accordi, ai fatti. Dopo la stretta di mano per l’integrazione della convenzione siglata a fine 2021, Arengo e Saba procedono con la fase di attuazione dell’intesa per dare corso alla rivoluzione della sosta, sia dal punto di vista della riduzione delle tariffe fortemente sollecitata dal sindaco Marco Fioravanti che per quanto riguarda l’attivazione dei nuovi posti misti in centro e a Campo Parignano richiesti dalla società che gestisce i parcheggi in città.



La tempistica

E, mentre si procede al rinnovo dei permessi per i residenti, dal 18 febbraio, è scattato anche il cronometro in base alla clausola contrattuale che prevede l’assegnazione di 60 giorni di tempo alla Saba per realizzare la necessaria segnaletica per definire i nuovi parcheggi per residenti e utenti a pagamento, inclusa l’installazione dei nuovi parcometri. Passaggio necessario per consentire l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario scontato e la rimodulazione delle aree di sosta disponibili. A conti fatti, stando a quanto previsto dalla convenzione revisionata, tutto dovrebbe essere pronto entro il 18 aprile, per poi partire entro le 48 ore successive con le tariffe a un euro all’ora per le prime due ore. In concreto, salvo slittamenti per motivi imprevisti e imprevedibili, tutti i contenuti del nuovo accordo dovrebbero essere applicati entro il 20 aprile.



Le tappe

Sulla base di quanto specificato dall’intesa siglata a fine 2021 tra Arengo e Saba, lo snodo fondamentale era rappresentato dalla formalizzazione delle autorizzazioni comunali per gli interventi di realizzazione dei nuovi parcheggi misti da attivare, completando la segnaletica e installando i nuovi parcometri (oltre 30). Ebbene, il passaggio formale per lo sblocco della fase operativa è arrivato il 18 febbraio con le due ordinanze comunali che autorizzano la Saba ad iniziare i lavori. Nella convenzione integrativa, riguardo alla tempistica di attuazione, si specifica che l’avvio della scontistica tariffaria «decorrerà entro 60 giorni dalla consegna delle aree e dall’autorizzazione dei relativi lavori da parte del Comune di Ascoli, fatti salvi ritardi dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili, non imputabili alla concessionaria, sempre che a tale data siano state attivate tutte le altre misure compensative». Ora, dopo le due ordinanze emanate dall’amministrazione comunale il 18 febbraio, è scattato il conto alla rovescia per la Saba che dovrà mettere a punto la segnaletica e installare i nuovi parcometri entro il 18 aprile. Un lavoro consistente se si pensa che i nuovi stalli blu misti (utilizzabili da utenti a pagamento e residenti) saranno in totale 90 in centro storico e 720 a Campo Parignano. Tutto ciò mentre si sta procedendo con il rinnovo dei permessi che, per la prima volta, prevede anche la tipologia speciale da 75 euro per chi risiede in centro.



Le tariffe ridotte

Secondo quanto specificato nella stessa convenzione integrativa, solo una volta attivati tutti i nuovi posti e, quindi, quando il sistema della sosta andrà a regime (entro il 20 aprile), potranno scattare formalmente le nuove tariffe con la riduzione ad un euro all’ora, per le prime due ore. Tariffazione ridotta che non riguarderà solo gli 810 nuovi parcheggi misti che si attiveranno, bensì tutti i posti a pagamento (esclusivi e misti) in centro storico e a Campo Parignano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA