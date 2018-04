Ruba dentro la farmacia Incastrato dai filmati scatta la denuncia per furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - A tradirlo è stata una telecamera della stazione ferroviaria. Dopo aver visionato il filmato registrato i carabinieri hanno raccolto la prova che a compiere il furto nella farmacia Rosati in viale Croce era stato S. A., quarantasettenne ascolano, tossicodipendente. È stato denunciato per furto aggravato. Da qualche tempo a questa parte al comando della caserma dei carabinieri erano giunte segnalazioni di furti in alcune farmacie cittadine. Il ladro una volta entrato nell’esercizio commerciale, cominciava ad aggirarsi nell’ampio locale e, non appena si rendeva conto che i farmacisti erano impegnati a servire le persone, quindi non in grado di svolgere azione di controllo, si avvicinava agli scaffali che mettevano in mostra prodotti per la cura di bellezza e s’impossessava di flaconi di creme il cui costo è piuttosto elevato.