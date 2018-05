Rubano scooter e sostituiscono â€‹le targhe: baby calciatori nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Cinque giovani calciatori dell’Ascoli, sono stati denunciati perché accusati di aver rubato due motorini con i quali giravano indisturbati dopo che avevano sostituito le targhe originali. Sono un maggiorenne, attualmente in prestito ad una società del nord Italia, e quattro minorenni che, subito dopo la denuncia, sono stati allontanati e rispediti alle loro famiglie. Per il maggiorenne si sono chiuse le indagini. Il ragazzo, accompagnato dal suo avvocato e dal procuratore, ha chiesto ed ottenuto di poter raccontare la sua versione dei fatti. Deve rispondere di furto.Per quanto riguarda invece gli altri quattro ragazzini, la competenza del giudizio penale spetterà alla procura dei minori di Ancona che al momento non ha preso alcuna decisione.