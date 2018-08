Rubano camion e trattori: colpo da centinaia di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Colpo grosso dei ladri che hanno rubato veicoli e machhine da cantiere per un valore di centinaia di migliaia di euro. A farne le spese tre imprese specializzate nei lavori stradali che stavano eseguendo lavori di asfaltatura della rete viaria del comune di Posta, in provincia di Rieti. Tra queste anche l’azienda ascolana Asfalti Piceni con sede a Colli del Tronto che ha subito i danni maggiori.Stando al modalità con cui è stato messo a segno il colpo, il furto è opera di una banda specializzata e molto organizzata che in poco tempo è riuscito a rubare due camion 4 assi, una motrice, un rimorchio e due escavatori.