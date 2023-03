ASCOLI - L’invasione di cantieri non si ferma e la mappa dei lavori in corso si amplia. Ora c’è anche la necessità di procedere alle programmate verifiche, con attività ispettive e prove, sul ponte Rozzi, nella zona dello stadio, con parziali restringimenti in tratti della carreggiata fino a venerdì 24 marzo . Dunque, mentre l’Arengo insieme a tecnici e imprese mette in campo una task force per trovare un punto di equilibrio tra lo sblocco dei lavori e la vivibilità della città, le imprese continuano doverosamente ad installare nuove impalcature, scavare, intervenire sui sottoservizi, sistemare strade.

APPROFONDIMENTI I LAVORI Ciclabile, crescono gli appassionati a Porto San Giorgio: «Ma il ponte sull'Ete Vivo quando lo finite?»





Con una crescita impressionante, se si pensa che solo nelle ultime 48 ore sono altri 13 i cantieri da aprire o appena aperti che vanno ad aggiungersi alle centinaia già avviati. Una dimostrazione del gran lavoro compiuto dagli uffici tecnici comunali per non bloccare il processo di riqualificazione della città, ma, parallelamente, una preoccupazione crescente per il grande impatto degli stessi cantieri che spuntano a decine quasi ogni giorno tra sisma bonus, ricostruzione, interventi per servizi e opere pubbliche con precise scadenze in base ai finanziamenti ottenuti. Nel frattempo, però, ci sono anche diversi cantieri che si chiudono, tra cui la riqualificazione e la riapertura, avvenuta ieri pomeriggio con taglio del nastro del sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore Marco Cardinelli, del Lungo Tronto anche per il secondo tratto, a completare i lavori conclusi già qualche mese fa per il primo stralcio.



È stata, dunque, avviata dall’Arengo, con ordinanza per la viabilità, la fase di verifica, con indagini e prove di carico affidate a una società specializzata, dello stato del ponte Rozzi, a ridosso dello stadio. Un ponte fondamentale, ancor più in questa fase, per la viabilità cittadina, considerando anche l’importanza dello stesso come collegamento tra la circonvallazione nord e il quartiere di Porta Maggiore. L’effettuazione delle verifiche comporterà, obbligatoriamente, alcuni interventi per regolamentare la viabilità, attuabili fino al venerdì nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Si procederà, infatti, nei tratti soggetti di volta in volta a verifica, con il restringimento della carreggiata stradale, il divieto di sosta su entrambi i lati con orario 0-24 e la deviazione del transito pedonale sul lato opposto a quello dei rilievi.



Monitorando la mappa dei cantieri attivi in città, in questa fase, ci si accorge che il numero di impalcature e gru cresce costantemente di giorno in giorno. Nelle ultime 48 ore, ad esempio, sono altri 13 i lavori appena sbloccati o da sbloccare con specifiche ordinanze con al conseguenza che sono state effettuate delle modifiche alla viabilità e alla sosta. Cantieri al via che riguardano un po’ tutte le zone della città. Un esempio, l’atteso cantiere appena aperto in piazza Diaz a Campo Parignano – programmato dal sindaco Fioravanti e dall’assessore Cardinelli nell’ambito della rigenerazione urbana con fondi Pnrr – che richiede l’interdizione al transito, man mano che si effettuano i lavori nei tratti afferenti la piazza di via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Filzi. Altri cantieri sono previsti e in qualche caso già aperti in altre zone di Ascoli per diversi motivi: per lavori sulla rete idrica in largo Campania e in via dei Platani, per la rete elettrica sulla circonvallazione nord, per la rete del gas in rua Lunga e rua Sant’Emidio, per cantieri edili in via Monte Catria, via Angelini-piazza Orlini, via Centini Piccolomini, via Gradara e via Murri.