ASCOLI - Una grossa frana ha provocato la chiusura al traffico di via Loreto, a poche centinaia di metri dall’incrocio con via Napoli ad Ascoli. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, a causare lo smottamento sarebbe stata la rottura di una condotta idrica che ha provocato una copiosa fuoriuscita di acqua che avrebbe inzuppato e appesantito il terreno che è poi franato finendo per invadere la carreggiata stradale. Fortunatamente, senza rappresentare alcun pericolo per le persone né per gli edifici presenti nelle vicinanze.



L’allarme di un passante



È stato un passante, intorno alle 9,30, a dare l’allarme dopo un albero è caduto sulla strada e a rendersi immediatamente conto di quello che stava accadendo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante. Sul posto, anche i tecnici comunali che hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo ed anche una squadra di pronto intervento della Ciip per valutare l’entità del guasto.



Pompieri e tecnici al lavoro



Gli operai si sono immediatamente messi all’opera per riparare la falla ma, al momento, l’aspetto più complicato è rappresentato dalla rimozione dei detriti finiti sulla carreggiata. Anche perché, nel frattempo, la frana continua il suo movimento a valle della scarpata.



Residenti in emergenza



Intanto, i vigili urbani hanno interdetto il transito e la strada rimarrà chiusa anche nelle prossime ore costringendo i residenti a compiere percorsi alternativi per poter raggiungere le proprie abitazioni. Due le alternative: una è quella di percorrere la strada che dalla frazione di Lisciano si ricollega con la parte alta di via Loreto; la seconda, invece, è quella che consente di passare per Folignano. Disagi che quasi certamente gli abitanti del posto saranno costretti a sopportare anche nei prossimi giorni. Almeno fino a quando non entreranno in azione le ruspe che consentiranno di rimuovere la gran quantità terra e di alberi che al momento ostruiscono la carreggiata. Nel frattempo, l’intera area è stata transennata e contestualmente si è provveduto a segnalare, con appositi cartelli stradali, l’interruzione della viabilità.