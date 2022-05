La sosta è sempre più arcobaleno. Arrivano gli stalli rosa per donne incinte e genitori con figli piccoli. Ecco dove

ASCOLI - Non solo stalli blu, gialli o bianchi. Adesso in città la sosta acquisisce un nuovo colore: spunteranno a breve, a sorpresa, i nuovi parcheggi rosa. Si tratta di posteggi che, nell’ottica di andare incontro sempre di più alle esigenze delle famiglie, ora l’Arengo ha deciso di attivare, destinandoli all’utilizzo delle donne in stato di gravidanza o ai genitori con prole al seguito fino a 2 anni di età, che siano comunque residenti ad Ascoli.





Si tratta di una scelta di campo che l’amministrazione comunale ha voluto adottare per permettere a questa tipologia di utenti di parcheggiare senza difficoltà in appositi spazi loro dedicati, affiancandola a quella già da tempo adottata di consentire la sosta gratuita su tutti gli stalli alle persone con disabilità (furbetti permettendo). Ed ora il provvedimento si concretizzerà con l’attivazione di specifici permessi di colore rosa che consentiranno di utilizzare, con la sosta che può avere la durata massima di 60 minuti, quindi con disco orario, questi nuovi parcheggi e, parallelamente, con la realizzazione della necessaria segnaletica nelle 10 zone che sono state individuate in diverse parti della città.



Nel quadro della politica di sostegno delle famiglie, l’Arengo ha ora deciso di andare incontro alle esigenze delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con figli fino a 2 anni con l’istituzione dei parcheggi rosa, per agevolare la sosta senza difficoltà negli appositi spazi che saranno dedicati a questa tipologia di utenti. A seguire, ora sarà approvata una specifica delibera di giunta, su input del sindaco Marco Fioravanti, per definire le modalità di rilascio dei relativi “permessi rosa” e i requisiti minimi necessari (tra cui la residenza ad Ascoli) per l’ottenimento degli stessi. Inoltre, si è già definita una mappa delle vie che accoglieranno questi nuovi stalli, tenendo in considerazione il fatto che tali tipologie di parcheggio sono utili in prossimità delle principali strutture sanitarie sul territorio e nelle vicinanze di zone con maggiore presenza di servizi commerciali o di strutture amministrative locali. Chiaramente, oltre all’esposizione del nuovo permesso rosa, sarà necessario anche l’utilizzo del disco orario, considerando che al fine di permettere un corretto avvicendamento nei nuovi spazi, si è deciso di stabilire un limite massimo di stazionamento nel parcheggio rosa di 60 minuti.



Parallelamente alla delibera per la richiesta dei nuovi permessi, nel frattempo l’amministrazione comunale, attraverso lo specifico ufficio, sta provvedendo alla predisposizione della segnaletica in dieci vie che sono state individuate per la collocazione di questi nuovi “parcheggi rosa”. Nello specifico, in via Angelini sarà previsto uno stallo rosa nel lato sud davanti al civico 143, mentre un ulteriore parcheggio rosa sarà attivato sempre sul lato sud di via Angelini ma all’altezza del civico 45. Altri stalli rosa saranno collocati: uno in viale Marcello Federici, a Campo Parignano, sul lato sud di fronte al civico 93, un altro stallo sulla Circonvallazione nord sul lato sud nella zona dell’ex Gil e un ulteriore parcheggio rosa in piazza Immacolata sul lato ovest. E ancora, uno stallo rosa sarà creato in via San Serafino da Montegranaro sul lato Nord, a Borgo Solestà, di fronte al civico 12; uno stallo in via degli Iris sul lato ovest, a Monticelli; uno stallo in via III Ottobre, sempre a Porta Maggiore, sul lato est di fronte al civico 4; uno stallo in via Napoli lato nord di fronte al civico 135 a fianco di uno stallo per disabili; un ultimo stallo in viale Indipendenza sul lato nord nelle vicinanze della Questura.



La sosta per tutti i veicoli muniti di “contrassegno rosa” sarà regolamentata a tempo, mediante l’indicazione oraria dell’inizio sosta con limite massimo di stazionamento fissato a 60 minuti nella fascia oraria tra le 8 e le 20 di tutti i giorni, compresi i festivi. Fuori dalla fascia oraria indicata gli stalli torneranno ad avere quella che era la loro originaria destinazione (quindi di posti liberi, per carico e scarico merci o di altra tipologia).

