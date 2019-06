Con un coltello da cucina terrorizzava i passanti Romeno sconterà 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della caserma Piermanni lo avevano arrestato il 19 gennaio scorso dopo una richiesta di intervento da parte di alcuni passanti che transitavano fra viale Indipendenza e viale Marconi, nel quartiere Luciani. Telefonicamente le persone denunciavano che un uomo, poi si è scoperto si trattasse di C. V., di nazionalità romena, brandendo un coltello da cucina, minacciava, senza apparente motivo, i passanti proferendo anche frasi minacciose nei loro confronti determinando in loro il giustificato timore di essere colpiti. Presumibilmente il comportamento minaccioso dell’uomo era dovuto al fatto che si trovasse in elevato stato di ebrezza. La prima cosa che fecero i due carabinieri intervenuti fu di togliere di mano all’uomo il coltello ma, nonostante la tenace resistenza dello straniero, riuscirono ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Una vota condotto in caserma, nel momento in cui gli vennero tolte le manette, ebbe una violenta reazione nei confronti dei militari, poi cominciò a sbattere la fronte sulla scrivania ed a colpire con la nuca la parete in cartongesso, continuando a minacciare i carabinieri. Ristabilita la calma, l’uomo, su disposizione del magistrato di turno, venne recluso nel carcere di Marino del Tronto. Il giorno seguente al suo arresto comparve davanti al giudice che convalidò il provvedimento restrittivo fissando anche la data della prima udienza del processo che si è concluso ieri mattina davanti al giudice Claudia Di Valerio. Assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, il romeno è stato condannato a nove mesi di reclusione.