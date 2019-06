"Dammi 100mila euro" Tentata estorsione a Benigni ma viene intercettato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - E’ finito nel peggiore dei modi il tentativo di un dirigente di azienda di ricattare la famiglia dell’ex presidente dell’Ascoli Calcio 1898, Roberto Benigni che nel processo si è affidata all’assistenza dell’avvocato Mario Ciafrè. Una volta sentiti i testimoni delle parti civili, il giudice ha emesso la sentenza condannando l’imputato ad un anno e sei mesi di reclusione, ad una multa pari a 400 euro, oltre a rifondere le spese processuali per un ammontare di circa 1.500 euro. Una vicenda abbastanza sconcertante soprattutto per come si sono svolti i fatti con il protagonista, l’imputato, che ha agito da perfetto dilettante. L'estorsore ha chiesto 100mila euro a Benigni "altrimenti ti faccio slatare un grosso finanziamento". Non sapeva però di essere registrato.