ASCOLI - A mettere in evidenza e a premiare le virtù dei giovani ascolani ci penserà Confindustria, che ha appena reso noto uno degli obiettivi dell’associazione imprenditoriale, dopo la presa di coscienza di quanto merito esista tra i giovani ascolani che si stanno affermando prevalentemente nell’ambito artistico. La notizia è stata data in occasione dell’appoggio economico che Confindustria ha dato per la lirica in città, con l’opera Tosca di Giacomo Puccini, dove sono coinvolti soprattutto artisti e maestranze in giovane età.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Jesi, il sindaco Fiordelmondo va al corteo dei sindacati, Confindustria si arrabbia e molla la Consulta



L’aiuto



Simone Ferraioli e Roberta Faraotti non hanno fatto mistero della necessità di aiutare un settore i cui protagonisti del bel canto, soprattutto nel caso in cui si tratti di nomi emergenti, faticano ad affermarsi. Ecco dunque instaurato il legame tra il mondo dell’imprenditoria, imprescindibile nell’offrire prodotti culturali sempre più di qualità, e la necessità di poter valorizzare la bravura dei nostri ragazzi. A breve, dopo una attenta valutazione delle capacità di coloro che intraprendono un percorso professionale, sarà istituito un apposito premio che, di anno in anno, sarà riservato ai maggiori talenti nascenti. «Confindustria ha da sempre molto a cuore la valorizzazione del territorio» ha evidenziato Roberta Faraotti nello spiegare la decisione di creare in tempi veloci un il riconoscimento.



Il premio



«La volontà è di istituire un premio che vada ogni volta ad un giovane» ha evidenziato l’imprenditrice, che fa parte del direttivo dell’associazione degli industriali, certa che l’ assegnazione debba essere a supporto della propria carriera. Si tratterà in questo modo non solo di una gratificazione personale ma anche un aiuto concreto per la sua affermazione. «Una commissione analizzerà attentamente i requisiti dei candidati. Confindustria si impegnerà in una collaborazione non solo formale ma sostanziale» ha annunciato Roberta Faraotti.