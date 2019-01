Ritorna l'allarme per i topi: ​«Le trappole non funzionano più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dopo i tanti casi registrati la scorsa estate, al punto che in mezzo quartiere furono messe esche e trappole allo scopo di porre fine a quella che sembrava una vera e propria invasione, il fenomeno si è ripresentato con recrudescenza in questo mese di gennaio, quando eserciti di roditori di piccole dimensioni si sono ripresentati nella zona del supermercato “Tigre”. A detta di coloro che hanno segnalato il problema, stavolta il problema sembra essere più serio del passato, perché gli animali arrivano dappertutto. A rischio maggiore sarebbero gli appartamenti a piano terra o a piano rialzato tra quelli che sono ubicati tra viale dei Platani e via dei Girasoli. «Sono mesi che combattiamo: le trappole del Comune non hanno funzionato» si sfogano alcuni condòmini degli edifici coinvolti, alcuni dei quali pur di debellare l’invasione dei topi sono pronti a “farsi giustizia da soli».