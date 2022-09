E' della popolare Rita il cadavere scoperto in spiaggia, stroncata da un infarto

ASCOLI - E' di Rita Paracciani, popolare personaggio di Ascoli, il cadavere scoperto ieri sera sulla spiaggia di San Benedetto all'altezza dello stabilimento balneare Medusa. L'anziana di 78 anni è stata colpita da un malore, probabilmente un infarto e a nulla è servito l'intervento di un'operatrice balneare che in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, al telefono con il 118, ha provato a rianimarla. Rita Paracciani, sorella dell'ecologista Luigi scomparso qualche anno fa, era un popolare personaggio ascolano tanto da essere presa a modello in diversi gruppi carnascialeschi ai quali lei stessa aveva partecipato. Il figlio si sta recando all'obitorio di San Benedetto per il riconoscimento.