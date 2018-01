Alpina morì sotto le macerie Apre un ristorante in ricordo della figliaâ€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’Italia tutta ricorda il tragico e assurdo incidente avvenuto in Alto Adige il 27 maggio 2015 in cui perse la vita la ventiseienne Alpina Alessia Chiaro del 235° Btg Logistico “Merano”, nativa di Accumoli. “Muor giovane colui che al cielo è caro” ci ha trasmesso il poeta greco Menandro ma sono frasi che, di consolatorio, in realtà hanno poco da dare. Claudio, il padre di Alessia, ha trovato allora un altro sistema per alleviare – se possibile – il suo dolore e lasciati, dopo i terremoti, Libertino di Accumoli e le macerie del suo ristorante ha provato a rimetterne su uno in Ascoli da dedicare proprio alla figliola, che tanto lo desiderava, intitolandolo, appunto, “Io e Alessia”. Dove il pronome “io” non si riferisce a uno stretto familiare dell’Alpina, ma a ogni singolo individuo che varchi la soglia del luogo di ristoro. E qui sta la valenza, commovente e incisiva, di una intitolazione: Alessia, sportivissima (equitazione, sci, patente nautica erano alcuni dei suoi interessi), assegnataria di molti encomi militari e che stava servendo la Patria con il suo forte credo nei valori morali della vita e l’entusiasmo della sua giovane età (“Fare il militare non è un lavoro – diceva – o lo fai con l’anima o stai a casa”), parla oggi a tutti: «Io, da Alpina, sono solo andata avanti, ma in realtà sono ancora tra voi in una rua di Ascoli».